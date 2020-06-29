Пелоси запросила у глав Нацразведки и ЦРУ брифинг для конгрессменов по РФ и Афганистану

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси запросила руководство спецслужб провести брифинг для конгрессменов по поводу публикации The New York Times о якобы действиях России в Афганистане против американских военных.

"Возникают следующие вопросы: был ли президент [США Дональд Трамп] информирован, если нет, то почему. Почему Конгресс не был информирован, - говорится в распространенном в понедельник письме Пелоси в адрес главы Национальной разведки США Джона Рэтклиффа и директора ЦРУ Джины Хэспел. - Конгресс и страна должны знать прямо сейчас. Я запрашиваю [провести] межведомственный брифинг для членов Палаты представителей немедленно".

Газета выступила в пятницу с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" данную публикацию. По его словам, на уровне лидеров двух стран эта тема не поднималась.