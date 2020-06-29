В США сомневаются, что Россия вознаграждала боевиков в Афганистане за убийства американцев

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Разведывательное сообщество США не готово признать достоверными утверждения о приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения боевикам в Афганистане за убийства американских военнослужащих. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"В разведывательном сообществе нет консенсуса относительно этих утверждений. В действительности у некоторых [ведомств] в разведывательном сообществе [США] имеются противоположные мнения относительно достоверности сообщаемого. Достоверность утверждений, лежащих в основе [всех нынешних рассуждений], продолжает изучаться", - заявила официальный представитель президента Дональда Трампа.

Она подчеркнула, что до сведения главы администрации США доводятся, как правило, те разведывательные данные, которые были проверены и подтверждены. "Это бы не поднималось на уровень президента, пока не проверено", - сказала Макинэни. По ее словам, "США получают тысячи разведывательных донесений в день" и те "подвергаются пристальному изучению".

"Директора ЦРУ, АНБ, помощник [Трампа по национальной безопасности] и глава аппарата [Белого дома] - все могут подтвердить, что ни президента, ни вице-президента не ставили в известность о разведывательной информации насчет предполагаемых денежных вознаграждений [афганским боевикам] со стороны России", - отметила Макинэни.

Кроме того, она рассказала, что Белый дом намерен провести брифинг по означенным утверждениям для руководства Конгресса США. "Минувшим вечером руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз позвонил сенатору [Митчу] Макконнеллу и конгрессмену [Стени] Хойеру, сообщив, что проведет брифинг для восьми членов [Конгресса] из профильных комитетов. Так что было направлено двухпартийное приглашение", - заявила пресс-секретарь Трампа.

Позиция России и высказывания Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России 27 июня назвал первую публикацию на эту тему в американской печати содержащей заведомо ложную информацию. Как указали во внешнеполитическом ведомстве, "этот незатейливый вброс наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки, которым вместо изобретения чего-либо более достоверного приходится придумывать подобную чушь".

Трамп, представляющий Республиканскую партию США, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих. Трамп предположил, что газета The New York Times, первой опубликовавшая эти данные, могла устроить "еще одну сфабрикованную мистификацию по теме России", чтобы очернить республиканцев.