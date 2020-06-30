Канцлер Австрии на фоне беспорядков в Вене заявил о необходимости ограничить миграцию

ВЕНА, 30 июня. /ТАСС/. Австрии необходимо продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэтнических конфликтов. Об этом заявил в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене.

По его словам, Австрии надо самостоятельно решать проблему попыток Турции оказать влияние на проживающих у нее граждан турецкого происхождения.

"Я думаю, нам надо быть в дальнейшем рестриктивными в миграционной политике, иначе мы будем вести такие же дискуссии, которую ведем сегодня о конфликте в районе Фаворитен, в обозримом будущем - о чеченских группах, которые сталкиваются с другими на улицах. Мы видим по Франции, к чему это может привести, когда политика интеграции не работает, когда есть массивная миграция", - сказал Курц в эфире передачи на телеканале Puls 24.

Проблемы интеграции

Канцлер убежден, что беспорядки с участием молодежи турецкого происхождения в Вене стали результатом провальной интеграционной политики. Это произошло из-за большой плотности населения с турецкими корнями в районе Фаворитен.

Курц объяснил, что проблема интеграции вызвана наличием плотного скопления населения турецкого происхождения, где разговаривают только на турецком языке, проводят время в турецкоговорящих организациях, отовариваются в турецких магазинах.

"Еще несколько лет назад я говорил, что в Вене есть кварталы, где люди почти не чувствуют себя как дома. Меня тогда за это сильно критиковали. Жители района Фаворитен, думаю, понимают, что я имел в виду, потому что там очень многие не чувствуют себя как дома, когда происходит подобное. Я выступаю за решительные действия против такого развития событий", - подчеркнул Курц.

Он также рекомендовал желающим устраивать уличные конфликты в Австрии организовывать их лучше в Турции.

Беспорядки в Вене

В Вене 24 июня агрессивная молодежь турецкого происхождения предприняла попытку срыва мирной курдской демонстрации за права женщин в районе Фаворитен с высокой плотностью мигрантов. 25 июня в поддержку курдских демонстрантов выступили антифашистские и левые организации Австрии. Молодые люди с флагами Турции в руках оскорбляли митингующих, демонстрировали ультранационалистические жесты группировки "Серые волки" (демонстрация этой символики запрещена в Австрии), закидывали демонстрантов камнями, а также атаковали бутылками, пиротехникой и арматурой полицию.

В результате агрессивных действий в ходе демонстраций с 24 по 27 июня пострадали несколько правоохранителей, которые принимали меры против прямого столкновения между участниками двух сторон. Полиция Вены заявила о неприемлемости уличных беспорядков между этническими группами и предупредила о решительных действиях против подрывных действий и провокаций со стороны экстремистских групп. Представители турецкой диаспоры дистанцировались от агрессивной молодежи.

Правительство Австрии заявило, что МВД установит всех зачинщиков стычек и проведет профилактическую работу с представителями турецких общественных организаций. В местах с особой напряженностью были введены усиленные полицейские патрули. 29 июня Австрия пригласила для беседы посла Турции в Вене, Турция в ответ на это пригласила австрийского посла в Анкаре.