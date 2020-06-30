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Пандемия коронавируса нового типа

Новая Зеландия примет саммит АТЭС в 2021 году онлайн-формате

Онлайн-формат выбран из-за пандемии коронавируса

СИДНЕЙ, 30 июня. /ТАСС/. Саммит Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) под председательством Новой Зеландии пройдет в 2021 году в онлайн-формате. Об этом во вторник сообщил заместитель премьер-министра страны Уинстон Питерс.

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"COVID-19 серьезно влияет на протоколы международной дипломатии. Это касается и саммита АТЭС, который, как и многие другие межправительственные мероприятия, будет проведен при помощи виртуальных цифровых платформ. Учитывая нынешнюю ситуацию [с распространением коронавируса], присутствие большого количества высокопоставленных гостей в Новой Зеландии нецелесообразно", - указано в заявлении вице-премьера, опубликованном на сайте правительства страны.

В 2020 году председательство в АТЭС перешло от Чили к Малайзии. Очередная встреча лидеров стран запланирована на 11-12 ноября в малайзийском городе Путраджая. В настоящее время в состав АТЭС входят 19 стран. В их числе 12 государств-учредителей - Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония, а также КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС также присоединились две китайские территории - Сянган (Гонконг) и Тайвань.

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Новая ЗеландияПандемия коронавируса нового типа
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