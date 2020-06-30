Госдеп: лидеры США и КНДР вряд ли вновь встретятся до президентских выборов в ноябре

СЕУЛ, 30 июня. /ТАСС/. Новая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына вряд ли состоится до ноябрьских президентских выборов в Соединенных Штатах. Как сообщает южнокорейский телеканал KBS, об этом заявил заместитель госсекретаря, спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Бигэн, выступая на телеконференции в Вашингтоне.

"Думаю, что проведение встречи [Трампа и Ким Чен Ына] до выборов маловероятно", - отметил Бигэн. По его словам, помимо занятости главы Белого дома, есть и другие обстоятельства, которые препятствуют проведению саммита. Это, в частности, охватившая весь мир пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Тем не менее, отметил дипломат, в Вашингтоне по-прежнему готовы взаимодействовать с КНДР.

Бигэн указал, что США разработали "надежный и детальный план" денуклеаризации, который позволит достичь быстрого прогресса в случае возобновления диалога с Пхеньяном. "Целью США остается полная денуклеаризация Корейского полуострова", - подчеркнул он, добавив, что у двух сторон "есть время, чтобы достичь значимого прогресса в этом направлении".

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. В ходе него Ким Чен Ын и Трамп подписали итоговую совместную декларацию. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Однако второй саммит КНДР и США в Ханое закончился безрезультатно. Лидеры двух государств провели также короткую встречу в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне, но последующая встреча рабочих групп в Стокгольме не принесла результатов.