Евросоюз пообещал продолжить давление на Дамаск

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Евросоюз пообещал выделить €2,3 млрд гуманитарной помощи Сирии и странам, принявшим сирийских беженцев на ближайшие два года. Об этом заявил во вторник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, открывая 4-ю конференцию доноров Сирии, организованную ЕС в онлайн-формате.

"Только от институтов ЕС мы выделим €2,3 млрд на этот и следующий год, - сообщил он. - ЕС продолжит оказывать максимальное давление на Дамаск, включая санкционное, чтобы заставить сирийский режим вести политический диалог со всеми силами в стране".

В 4-й международной донорской конференции по Сирии принимают участие около 60 стран, включая Россию, и 25 организаций. ЕС совместно с ООН организовывают такие конференции ежегодно. Значительная часть собранных средств уходит в соседние с Сирией государства для финансирования находящихся на их территории лагерей беженцев, которые позволяют удерживать перемещенных лиц от попыток проникнуть в Европу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно критиковал "двойные стандарты" Запада при оказании гуманитарной помощи Сирии. В частности, 24 января на встрече со спецпосланником генсека ООН Гейром Педерсеном, Лавров отметил, что наблюдается "очевидная предвзятость некоторых западных доноров, двойные стандарты с их стороны", которые не хотят отправлять гуманитарную помощь на контролируемые правительством территории, а направляют ее на подконтрольные оппозиции территории.