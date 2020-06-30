Великобритания присоединится к новым санкциям ЕС против Венесуэлы

ЛОНДОН, 30 июня. /ТАСС/. Великобритания присоединится к новым санкциями ЕС против Венесуэлы. Об этом написал во вторник на своей странице в Twitter глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Новые санкции, которые примет и Соединенное Королевство, показывают, что с пренебрежением в Венесуэле правами человека и неуважением к демократии мириться не будут. Мы продолжим сотрудничать с нашими европейскими партнерами и работать над собственным режимом санкций, чтобы отстаивать наши ценности", - говорится в сообщении Рааба.

Великобритания покинула Евросоюз 31 января, что открыло для королевства возможность проводить независимую санкционную политику.

В понедельник Евросоюз внес 11 чиновников и парламентариев Венесуэлы в санкционный список за противодействие оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо и "подрыв демократии" в этой стране. Им запрещен въезд в ЕС, а их счета в европейских банках, если таковые удастся обнаружить, подлежат заморозке. В общей сложности в черный список ЕС для Венесуэлы включены 36 человек.

В ответ на решение Брюсселя президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы приняло решение выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе. Ей дали 72 часа, чтобы она покинула страну. Мадуро обвинил ЕС в продолжении неоколониальной политики и преследованиях Венесуэлы.