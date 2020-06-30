Спикер палаты парламента Белоруссии заявил о провокациях извне в преддверии выборов

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Провокации с использованием грязных политтехнологий и попытки посеять раскол в белорусском обществе происходят в течение президентской избирательной кампании, заявил во вторник на закрытии сессии спикер Палаты представителей (нижней палаты парламента) ее спикер Владимир Андрейченко.

"Определенные силы каждый раз пытаются использовать избирательную кампанию не во благо страны, а чтобы раскачать социально-политическую ситуацию, - приводит слова политика "БелТА". - Нынешние выборы не исключение, мы видим попытки, поддерживаемые извне, посеять раскол в обществе, внушить народу недоверие к власти, спекулируя на теме пандемии и связанных с ней экономических трудностях".

Андрейченко добавил, что под видом предвыборных мероприятий зачастую устраиваются откровенные провокации, используются грязные политтехнологии, идет массированная информационная атака на руководство страны, сторонников действующей власти.

"Задача парламентариев - приложить максимум усилий, чтобы выборы прошли честно, открыто, в спокойной, безопасной обстановке и в строгом соответствии с национальным законодательством", - отметил спикер. По его словам, независимость и благополучие стоят дорого. "Они достигаются упорным трудом, выверенной внешней политикой, единством нации. Главная задача сегодня - сохранить то, что создано в стране за четверть века, обеспечив мир и эволюционный путь развития", - сказал спикер палаты парламента.

Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. В республике завершился сбор подписей по выдвижению кандидатов, подписи для проверки сдали семь претендентов.

На предвыборных пикетах солидарности с альтернативными претендентами на пост президента только за последние несколько дней, по данным правозащитников, были задержаны более 360 человек, в их числе и журналисты. В ходе сбора подписей был арестован Сергей Тихановский, являющийся главой инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты Светланы Тихановской. По подозрению в совершении экономических преступлений и создании преступной организации в СИЗО КГБ находится претендент на пост президента Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб политика. МВД Белоруссии по поручению генерального прокурора проводит проверку по заявлению гражданина Турции о противоправной деятельности претендента на пост президента страны Валерия Цепкало. Ситуация вызвала реакцию Европы и США, там призывали белорусские власти обеспечить конкурентные выборы и освободить всех активистов и политиков.