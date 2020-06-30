Партия социалистов поддержала предложение президента Молдавии о сокращении числа депутатов

КИШИНЕВ, 30 июня. /ТАСС/. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) поддержала инициативу президента Игоря Додона сократить на треть число депутатов в парламенте - со 101 до 71. Об этом заявил вице-спикер, исполнительный секретарь партии Влад Батрынча в ходе состоявшегося во вторник брифинга.

"Социалисты поддерживает инициативу президента о сокращении количества депутатов со 101 до 71 или даже до 61. Парламент не нуждается в таком количестве "анонимов", единственная забота которых - политические торги", - сказал Батрынча, комментируя серию переходов депутатов из правящей коалиции в оппозицию.

В 2019 году в Молдавии был проведен консультативный референдум, большинство участников которого высказались за сокращение числа депутатов со 101 до 61. Додон заявил, что власти страны вернутся к этому вопросу после президентских выборов, которые пройдут 1 ноября нынешнего года. Он уточнил, что вынесет эту инициативу на суд комиссии по конституционной реформе, которая будет учреждена его указом.

Ранее парламент принял декларацию, осуждающую переход депутатов между партиями. Прибегнуть к этому пришлось после того, как Демократическую партию, вступившую в правящую коалицию с социалистами, за два месяца покинули 17 из 29 депутатов. Они ушли в группу "Про Молдова", которую возглавляет экс-спикер Андриан Канду, и Партию Шора. Додон заявил, что за переходами депутатов в оппозицию стоит бежавший из Молдавии олигарх Владимир Плахотнюк, который хочет свергнуть правительство Иона Кику и вернуть себе власть. А лидер демократов, бывший премьер Павел Филип обратился в прокуратуру с просьбой проверить заявления депутатов, которые утверждают, что представители олигарха и бежавшего с ним банкира Илана Шора, осужденного по делу о хищении средств из банков страны, предлагают до €1 млн за переход в оппозицию.