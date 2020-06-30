Посол в РФ: созданный Россией и Японией тест на коронавирус показал свою эффективность

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Созданный в результате совместного российского-японского проекта экспресс-тест на коронавирус, позволяющий дать точный диагноз за 30 минут, уже продемонстрировал свою эффективность и активно закупается предприятиями в РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

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"В качестве одного из конкретных проектов сотрудничества, которые приветствовали министры и лидеры наших стран, можно назвать создание экспресс-теста на коронавирус, - отметил он. - Его разработало японо-российское совместное предприятие ООО "Эвотек-Мирай Геномикс" с применением изобретенного в Японии метода экспресс-диагностики SmartAmp".

Посол напомнил, что 6 мая была достигнута договоренность о финансировании производства экспресс-теста через российско-японский инвестиционный фонд, который в 2017 году создали Японский банк экономического сотрудничества (JBIC) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на основе Плана сотрудничества из восьми пунктов. Дипломат указал, что применяемая технология "позволяет поставить точный диагноз за 30 минут и провести на имеющемся сейчас оборудовании в три-четыре раза больше тестов".

"Экспресс-тест, разработанный благодаря сотрудничеству наших двух стран, уже широко используется в России. По информации Министерства экономического развития [РФ], более 2 млн тестов заказали 40 крупных российских компаний и на текущий момент мировой спрос на этот тест превышает 20 млн единиц", - добавил он.