{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Посол в РФ: созданный Россией и Японией тест на коронавирус показал свою эффективность

Тоёхиса Кодзуки указал, что применяемая технология "позволяет поставить точный диагноз за 30 минут"

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Созданный в результате совместного российского-японского проекта экспресс-тест на коронавирус, позволяющий дать точный диагноз за 30 минут, уже продемонстрировал свою эффективность и активно закупается предприятиями в РФ. Об этом сообщил в интервью ТАСС посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

На эту тему
Посол Японии в РФ: в связи с пандемией мы внедрили "новый образ жизни"

"В качестве одного из конкретных проектов сотрудничества, которые приветствовали министры и лидеры наших стран, можно назвать создание экспресс-теста на коронавирус, - отметил он. - Его разработало японо-российское совместное предприятие ООО "Эвотек-Мирай Геномикс" с применением изобретенного в Японии метода экспресс-диагностики SmartAmp".

Посол напомнил, что 6 мая была достигнута договоренность о финансировании производства экспресс-теста через российско-японский инвестиционный фонд, который в 2017 году создали Японский банк экономического сотрудничества (JBIC) и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) на основе Плана сотрудничества из восьми пунктов. Дипломат указал, что применяемая технология "позволяет поставить точный диагноз за 30 минут и провести на имеющемся сейчас оборудовании в три-четыре раза больше тестов".

"Экспресс-тест, разработанный благодаря сотрудничеству наших двух стран, уже широко используется в России. По информации Министерства экономического развития [РФ], более 2 млн тестов заказали 40 крупных российских компаний и на текущий момент мировой спрос на этот тест превышает 20 млн единиц", - добавил он.

Теги
ЯпонияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Премьер Пакистана обвинил индийские спецслужбы в организации нападения на биржу в Карачи
Читать полностью