Премьер Пакистана обвинил индийские спецслужбы в организации нападения на биржу в Карачи

ТАСС, 30 июня. Премьер-министр Пакистана Имран Хан возложил ответственность за нападение на здание биржи в Карачи на индийские спецслужбы. Об этом сообщает во вторник газета Doon.

"Мы не сомневаемся, что это (нападение - прим. ТАСС) было совершено Индией", - приводит издание слова Хана. При этом пакистанский премьер заявил, что террористы пытались "посеять неопределенность", как это произошло в 2008 году, когда группа экстремистов совершила ряд нападений на мирных жителей в индийском Мумбаи.

Говоря о погибших охранниках здания биржи и полицейском, Имран Хан заявил, что "они принесли [себя] в жертву и предотвратили серьезный инцидент, который был спланирован Индией, чтобы дестабилизировать" Пакистан. Он добавил, что у нападавших было обнаружено большое количество боеприпасов и, вероятно, они собирались брать людей в заложники.

Помимо этого, глава пакистанского правительства сообщил, что в преддверии нападения все спецслужбы страны находились в повышенной готовности и до происшествия им удалось предотвратить четыре попытки похожих террористических атак, две из которых планировались в Исламабаде.

Днем ранее группа вооруженных людей совершила нападение на здание фондовой биржи в городе Карачи. В результате погибли четыре охранника торговой площадки, сотрудник полиции и двое мирных жителей. В ходе перестрелки с правоохранительными органами все четверо нападавших были ликвидированы. Позже ответственность за теракт на себя взяла запрещенная в Пакистане сепаратистская организация "Армия освобождения Белуджистана" (БОА).