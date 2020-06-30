Боррель уверен, что санкции ЕС не ухудшают жизнь в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 30 июня. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против Сирии, которые, в частности, включают запрет на импорт нефти и заморозку активов сирийского Центробанка в странах ЕС, не ухудшают жизнь гражданского населения в этой стране. Такое мнение высказал глава европейской дипломатии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во вторник на пресс-конференции в рамках четвертой международной донорской конференции по Сирии. Она организована совместно ЕС и ООН и проходит в онлайн-формате.

"Я вижу, что есть стремление со стороны ряда стран обвинить ЕС, его политику санкций в бедственном положении гражданского населения. Могу вас заверить, что наши санкции не направлены против мирного населения, нет никаких ограничений для гуманитарных или медицинских поставок в Сирию. Наши санкции направлены против тех, кто убивает сирийский народ, бомбит школы и больницы, применяет химическое оружие", - сказал Боррель.

Он призвал официальный Дамаск к полному прекращению боевых действий и началу переговоров со всеми силами внутри страны и пообещал со стороны ЕС выделить в 2020 году €2,3 млрд на нужды сирийских беженцев, в том числе в сопредельных с Сирией государствах. По словам Борреля, в четвертой донорской конференции по Сирии приняли участие представители 80 стран и 25 международных организаций

Пакет санкций ЕС против Сирии является одним из самых значительных, которые когда-либо принимались ЕС. Они, в частности, запрещают импорт нефти и нефтепродуктов из Сирии, страхование танкеров для этих поставок, инвестиции в инфраструктурные проекты в этой стране. Кроме того, активы свыше 70 организаций и государственных учреждений Сирии, включая Центробанк, заморожены на территории ЕС. Плюс действуют эмбарго на поставки оружия и полицейской техники, запрет на поставки в Сирию объектов роскоши, черный список, включающий практически все военное и политическое руководство Сирии, в том числе президента Башара Асада и его семью, которым запрещен въезд в ЕС.