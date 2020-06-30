В Минске планируют назначить своего посла в США в ближайшие два месяца

МИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Белоруссия в ближайшее время завершит внутригосударственные процедуры по согласованию кандидатуры на должность посла в США. Об этом сообщил во вторник журналистам министр иностранных дел Владимир Макей.

"Завершаются внутригосударственные процедуры по определению кандидатуры на должность посла Республики Беларусь в США. Я думаю, как только будут завершены окончательно эти процедуры, осталось немного, естественно, вы узнаете фамилию, имя", - сказал Макей, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам министра, белорусская сторона заинтересована в том, чтобы посол прибыл в Вашингтон и начал работу как можно скорее. "Точно так же в этом заинтересована и американская сторона", - сказал Макей. Он отметил, что назначение это должно произойти "в течение ближайшего месяца-полутора, двух максимум".

По словам временного поверенного в делах США Дженнифер Мур, кандидатура посла США в Белоруссии сейчас проходит согласование в Сенате. "Как правило, этот процесс довольно медленный", - отметила она и добавила, что обмен послами "особо подчеркнет улучшение отношений".

После дипломатического скандала в 2008 году Минск и Вашингтон на взаимной основе отозвали послов и до минимума сократили количественный состав диппредставительств. Затем, руководство дипломатических представительств обеих стран было снижено с уровня посла до временного поверенного. Отношения между США и Белоруссией потеплели после президентских выборов 2015 года. Так, были сняты американские санкции, продолжился активный диалог между странами, а также обмен визитами. В 2019 году стороны заявили о возможности возвращения послов. Президент США Дональд Трамп в начале мая выдвинул на пост посла в Белоруссии заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер.