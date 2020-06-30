Нетаньяху не стал называть дату аннексии частей Западного берега

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не стал называть 1 июля как дату начала распространения израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан, рассказывая в ходе выступления в МИД страны во вторник о своей состоявшейся ранее в тот же день встрече с помощником президента США, спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем.

"Сегодня (30 июня - прим. ТАСС) я встретился с [помощником президента США], спецпредставителем по вопросам международных переговоров Ави Берковицем. С Берковицем, послом [США в Израиле Дэвидом] Фридманом и членами их (США - прим. ТАСС) делегации я обсудил вопрос [о распространении] суверенитета, над которым мы сейчас работаем и продолжим работать в ближайшие дни", - сказал Нетаньяху. Текст выступления главы кабмина в здании внешнеполитического ведомства еврейского государства распространила канцелярия премьера.

Как отмечает газета Yedioth Ahronoth, израильская и американская делегации уже несколько месяцев обсуждают карты, в соответствии с которыми Израиль сможет аннексировать части Западного берега в соответствии с представленным в январе 2020 года мирным планом США Дональда Трампа. По мнению издания, то, что Нетаньяху не упомянул 1 июля как дату начала аннексии, может означать, что весь процесс может быть перенесен на более поздний срок.

Коалиционное соглашение между партиями "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" министра обороны и вице-премьера Бени Ганца, на основе которого было сформировано 35-е правительство Израиля по итогам выборов 2 марта, позволяет главе правительства начать шаги по распространению суверенитета на части Западного берега с 1 июля 2020 года. В понедельник с Берковицем встретился Ганц, который, по информации государственного израильского радио "Кан", сказал американскому эмиссару, что 1 июля "не является обязательной датой" для начала распространения суверенитета на части Западного берега.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить израильскую поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же отказался выполнять положения этого документа. 19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. 21 мая МИД РФ выразил озабоченность, что действия Израиля "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и "дестабилизировать обстановку в ближневосточном регионе".