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Госдеп США выставил на продажу резиденцию посла в израильском городе Герцлия

Ее цена составляет $87 млн

ТАСС, 30 июня. Госдепартамент США выставил на продажу находящуюся в израильском городе Герцлия резиденцию американского посла. Об этом во вторник со ссылкой на заявление ведомства сообщила газета The New York Times.

"Вслед за решением перенести посольство в Иерусалим представляется разумным продать резиденцию в Герцлии", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что посол США уже проживает в официальной резиденции в Иерусалиме.

Как сообщила газета, объявление о продаже резиденции появилось в израильских деловых газетах в понедельник. Запрашиваемая цена составляет $87 млн.

В 2018 году США официально признали Иерусалим израильской столицей и перенесли туда свое посольство.

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