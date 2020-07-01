К Германии перешло председательство в Совете ЕС

БЕРЛИН, 1 июля. /ТАСС/. Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии. Оно продлится полгода и 1 января 2021 года будет передано Португалии.

За ближайшие шесть месяцев ФРГ сделает акцент на преодолении последствий пандемии, вопросах защиты климата, укрепления европейской системы здравоохранения и цифровизации. Кроме того, Берлин попытается унифицировать политику членов Европейского союза по отношению к крупным геополитическим игрокам - Китаю, России и США.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель провела телефонный разговор с хорватским премьером Андреем Пленковичем. "Германия во время председательства будет опираться на тот прогресс, который был достигнут при Хорватии", - сообщили в пресс-службе Федеративной Республики.

Приоритеты

О приоритетах председательства власти ФРГ много раз говорили за последние месяцы. В Берлине указывали на то, что Европе нужно стать более конкурентоспособной и эффективной в контексте мировой политики, чтобы защищать свои ценности и интересы. Странам ЕС следует занимать "сплоченную и единодушную позицию", выстраивая отношения со стратегическими партнерами, говорила Меркель. По ее словам, угодить сразу 27 государствам ЕС непросто, но Германия будет к этому стремиться.

Председательство ФРГ выпадает на один из самых серьезных кризисов в Европе, которые были после Второй мировой войны. Пандемия коронавируса ударила и по здравоохранению, и по экономике, и по рынку труда. Одна из ключевых инициатив ФРГ, разработанная совместно с Францией, - план восстановления европейской экономики, который предусматривает создание фонда общим объемом €500 млрд. Согласно предложениям Берлина и Парижа, средства должны быть заложены как помощь пострадавшим от кризиса странам в рамках многолетнего финансового плана ЕС.

Очевидно, что Германия в ближайшие полгода будет неоднократно возвращаться к теме восстановления экономики и бюджета ЕС, тем более, что разногласия по нему сохраняются. Сама Меркель говорила, что для решения этих вопросов нужно пройти долгий путь.

Отношения с Россией

В правительстве ФРГ говорили, что председательство в Совете ЕС дает возможность придать новые импульсы в отношениях с Россией. Среди тем, которые выделяются в этом направлении, - урегулирование конфликтов на Украине, в Сирии и Ливии, защита климата, энергетика, здравоохранение, ядерное разоружение. Берлин пока не видит повода ослаблять антироссийские санкции, но при этом считает нужным выступать за "критический и конструктивный диалог" с Москвой и за добрососедские отношения.

Неправительственная организация "Германо-российский форум" накануне выступила с призывом к властям использовать председательство в Евросоюзе для улучшения отношений с Москвой.

"Глобальный кризис, вызванный коронавирусом, снова указал на необходимость международного сотрудничества. Европа не сможет справиться без России ни с одним глобальным вызовом, будь то защита климата, миграция, терроризм или международная безопасность", - сказал председатель форума Маттиас Платцек. Он призвал активизировать диалог и кооперацию между Европой и РФ и считает, что председательство Германии в ЕС предоставляет шанс это сделать.

"Германия может использовать свою историческую ответственность для укрепления взаимопонимания и обеспечения баланса в Европе, а также открыть перспективы для партнерских отношений с Россией в будущем. Мы, немцы, не должны мириться с трещинами, которые снова появляются на общем континенте", - подчеркнул Платцек.

США и Китай

Важно для европейцев и нормализовать сотрудничество с США. Спорных тем при президенте Дональде Трампе накопилось достаточно: пошлины, "Северный поток - 2", американский контингент в Европе, выход Вашингтона из ряда важных международных договоров. Проблема в том, что именно Германия едва ли не чаще остальных в ЕС становится объектом критики со стороны американских властей, и получится ли у Берлина в этих условиях способствовать выстраиванию отношений с Вашингтоном, сказать точно нельзя.

Разногласия ФРГ и США сводятся к сферам энергетики, обороны, а также торговли. Трамп неоднократно критиковал бизнес ФРГ за участие в проекте "Северный поток - 2", требовал от Германии в срочном порядке увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. Кроме того, он собирается вывести часть американского воинского контингента из ФРГ.

Что касается Китая, то его в ФРГ считают полноценным "стратегическим партнером", с которым нужно "говорить на одном языке". Германские власти наметили на сентябрь саммит ЕС - Китай в Лейпциге, но его пришлось перенести на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Глава МИД ФРГ Хайко Маас со своей стороны говорил, что КНР для Европы является, с одной стороны, экономическим партнером, с другой, - "системным соперником". "В этой связи нам нужен диалог, который может быть и неудобным", - говорил он.