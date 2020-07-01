Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

ВЕНА, 1 июля. /ТАСС/. Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой. Большинство из них не наблюдали увеличения уровня радиации, сообщает во вторник МАГАТЭ.

Согласно заявлению этой международной организации, ко вторнику в общей сложности 37 государств европейского региона добровольно сообщили МАГАТЭ, что "на их территории не было событий, которые могли бы привести к выбросу". Эти страны также предоставили информацию о своих собственных измерениях.

К списку из 29 европейских государств, которые предоставили такую информацию в понедельник, во вторник добавились Дания, Италия, Северная Македония, Россия, Словакия, Хорватия, Швейцария, Кипр. В дополнение к странам Европы информацию об отсутствии соответствующих событий предоставили Кувейт, Марокко, США, которые сделали это по собственной воле наряду с Алжиром, Грузией, ОАЭ и Таджикистаном. В итоге, кроме Эстонии, Финляндии и Швеции ни одна из стран, которые в настоящее время предоставили данные МАГАТЭ, не заявила об обнаружении повышенного уровня радиоактивных изотопов.

29 июня МАГАТЭ заявило, что небольшое повышение уровня концентрации радиоактивных изотопов над Северной Европой не угрожает здоровью человека и окружающей среде. Агентство продолжает определять возможный источник радиационного выброса.

26 июня Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) сообщила, что ее международная система мониторинга зафиксировала 22-23 июня над северо-восточной частью Европы превышение концентрации изотопов цезия-134, цезия-137 и рутения-103. Концентрации этих изотопов не представляли вреда для здоровья человека, отметил исполнительный секретарь ПК ОДВЗЯИ Лассина Зербо. По его словам, изотопы, вероятнее всего, происходят из гражданского источника.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская система мониторинга радиационной безопасности не зафиксировала никаких угрожающих ситуаций на северо-западе страны. В концерне "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион Росатома) ТАСС заявили, что атомные электростанции России на северо-западе страны - Ленинградская и Кольская АЭС - работают в штатном режиме, радиационная обстановка на их промплощадках в норме.