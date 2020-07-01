Власти Японии: закон о Гонконге подрывает доверие к принципу "одна страна - две системы"

ТОКИО, 1 июля. /ТАСС/. Принятие в Китае закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге подрывает доверие к принципу "одна страна - две системы". Такую уверенность в среду на регулярной пресс-конференции выразил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы неоднократно заявляли, что [принятие закона] подрывает доверие к принципу "одна страна - две системы", - подчеркнул он. По словам Суги, дальнейшее поддержание этого принципа, как и экономические и гуманитарные связи с Гонконгом, "играют огромное значение для Японии". "И с этой позиции мы продолжим внимательно следить за последствиями принятия этого закона", - добавил он.

Во вторник Ёсихидэ Суга также выразил сожаление в связи с тем, что закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге был принят, "несмотря на глубокую озабоченность международного сообщества и жителей Гонконга".

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Согласно ему, центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Ряд стран раскритиковали Пекин, утверждая, что принятие такого закона нарушает принцип "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ призвали не вмешиваться во внутренние дела Китая.