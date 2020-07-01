NYT: экс-посол США в России Хантсман уступает на первичных выборах губернатора Юты

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший посол США в России Джон Хантсман на праймериз республиканцев перед выборами губернатора штата Юта пока уступает своему сопернику Спенсеру Коксу. Такие оценки представила во вторник газета The New York Times.

Согласно приведенным газетой данным обработки 75% бюллетеней, Хантсман пока получил около 34% голосов избирателей на праймериз. У Кокса, который является заместителем действующего губернатора штата, около 37% голосов. Остальные соперники сильно отстают. Подсчеты могут завершить в среду.

По итогам первичных выборов определится кандидат от Республиканской партии в губернаторы Юты. Основными претендентами являются Хантсман и Кокс. Выборы губернатора штата запланированы на ноябрь.

Хантсман в августе 2019 года в своем прошении об отставке с поста посла США в РФ отмечал, что занимал эту должность в "исторически трудный период двусторонних отношений". Как он подчеркивал, "жизненно важно", чтобы США и РФ "наращивали международные обмены и оставляли возможности для диалога по вопросам, представляющим важность с точки зрения национальных интересов". В их числе он назвал борьбу с терроризмом и обеспечение контроля над вооружениями. Уже тогда СМИ отмечали, что Хантсман, вероятно, будет претендовать на пост губернатора Юты.

Хантсман был руководителем диппредставительства США в РФ с октября 2017 года по октябрь 2019 года. Он являлся американским послом в Сингапуре в 1992-1993 годах, губернатором Юты в 2005-2009 годах; в 2009-2011 годах занимал должность посла США в КНР. В мае 2011 года Хантсман объявил о намерении бороться за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии на выборах в США. В январе 2012 года он объявил о выходе из борьбы и официально поддержал Митта Ромни, который в итоге проиграл на выборах демократу Бараку Обаме. Во время предвыборной гонки в 2012 году Хантсман выступал с критикой политики перезагрузки отношений между Вашингтоном и Москвой, предложенной Обамой.