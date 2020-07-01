Новое имя кораблю Береговой охраны Канады выберут индейцы

ОТТАВА, 1 июля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Корабль Береговой охраны Канады, названный в честь основателя города Галифакс (провинция Новая Шотландия), британского генерала Эдварда Корнуоллиса (1713-1776), будет переименован. Об этом во вторник говорится в сообщении ведомства.

"Правительство Канады продолжает работу с коренными народами, чтобы исправить ошибки нашего прошлого, а также проложить дорогу к новым отношениям [между потомками европейцев и индейцами], основанными на правах, уважении, сотрудничестве и партнерстве", - заявили в Береговой охране. Отмечается, что новое имя кораблю выберут представители местных индейских племен. В настоящее время судно проходит ремонтные работы в одном из портов Новой Шотландии. Новое имя оно получит до конца текущего года.

В 2018 году городской совет Галифакса принял решение демонтировать статую основателя этого города-порта Эдварда Корнуоллиса ради примирения с местными племенами индейцев. Тогда власти заявили, что демонтаж монумента основателю города не является переписыванием истории, но попыткой ее переосмысления. К памятнику Корнуоллису - генералу британской армии, который заложил Галифакс в 1749 году, в последние годы регулярно приходили члены индейских общин, чтобы почтить память своих предков, убитых британцами после объявленной Корнуолиссом награды за их скальпы. Порой, здесь происходили стычки с местными жителями, которые выступали в защиту основателя города.

Переоценка истории

В последние годы все чаще представители коренных народов Канады и их соратники из числа потомков европейских переселенцев требуют от Оттавы пересмотра оценки деятельности некоторых исторических личностей, сыгравших важную роль в становлении Страны кленового листа. В частности, речь идет о первом премьер-министре Канады, сэре Джоне Макдональде (1815-1891), который, по их мнению, является "архитектором геноцида коренного населения страны". Макдональд причастен к появлению "Акта об индейцах" (1876), который, в том числе, позволял изымать у коренных жителей их земли для строительства железных дорог, а также созданию так называемых резидентских школ, куда насильно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество.

Также критике подвергаются и другие исторические личности, много сделавшие для становления Канады как государства. Новый виток эта тема получила после недавних протестов антирасистов, которые прошли в США и Канаде после смерти афроамериканца в Миннеаполисе (штат Миннесота) в результате жесткого задержания полицией.

К началу колонизации европейцами Нового Света на территории современной Канады проживало около 100 тыс. индейцев и эскимосов. Росту их численности мешали как межплеменные войны, так и действия колонизаторов, загнавших коренное население в резервации. Популяция коренных жителей Канады резко стала увеличиваться с 1960-х годов, когда в резервациях снизилась младенческая смертность. В настоящее время в Канаде проживает около 1 млн представителей коренных народов страны.