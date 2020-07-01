В Румынии заявили, что не настроены на обострение отношений с Россией

БУХАРЕСТ, 1 июля. /ТАСС/. Румыния не настроена на усиление напряженности в отношениях с РФ, несмотря на принятие национальной стратегии обороны, в которой Россия названа одной из угроз. Как заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску, в документе изложена известная позиция страны.

"Простое перечисление известных аспектов не свидетельствует о намерении эскалации, как пытаются продемонстрировать некоторые, а является описанием реальности", - приводит в среду его слова агентство Agerpress. По словам главы МИД, "оценки и позиции Румынии" соответствуют точкам зрения, которые выражаются "на уровне НАТО", а национальная стратегия обороны страны в части, касающейся России, "не содержит существенно новых вещей" и объясняется в том числе ситуацией в районе Черного моря.

При этом Ауреску утверждал, что потенциальная возможность обострения отношений с Москвой из-за принятия стратегии "зависит от РФ".

Парламент Румынии 30 июня одобрил национальную стратегию обороны на 2020-2024 годы. В этом документе подчеркивается, что опорами румынской внешней политики и безопасности являются стратегическое партнерство с США, членство в НАТО и ЕС. Россия в этом документе названа угрозой национальной безопасности, поскольку "укрепление военного потенциала по соседству с Румынией создает серьезные вызовы для национальных стратегических интересов".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 июня заявила журналистам, что национальная стратегия обороны Румынии будет использована для наращивания присутствия НАТО и США в Черном море. Таким образом, по ее словам, Бухарест "вносит свою лепту в дальнейший рост напряженности и недоверия в регионе". Как отметила дипломат, причисление России к "источникам глобальных проблем" не является чем-то новым. Запад, добавила она, нередко использует этот метод, "чтобы списать собственные изъяны, просчеты и проблемы".