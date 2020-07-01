Упрощение визового режима ЕС с Белоруссией вступило в силу в условиях запрета на поездки

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Соглашение между Евросоюзом и Белоруссией об упрощении визового режима вступило в силу с 1 июля в условиях сохраняющегося взаимного карантинного запрета на поездки. Об этом говорится в опубликованном в среду в Официальном журнале ЕС заявлении Совета Евросоюза.

"Совет [ЕС] одобрил решение о заключении соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии с Белоруссией и о его вступлении в силу с 1 июля", - отмечается в нем.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение соответствующих процедур для большинства граждан и снижение визового сбора для белорусов с €80 до €35. Кроме того, решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней. Увеличивается перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Белоруссии увеличится в два раза - с 90 до 180 дней в году.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что с момента вступления его в силу Белоруссия и ЕС должны будут осуществлять взаимный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые "не соответствуют или перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга". Документ закрепляет предоставление белорусской стороне двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих государств. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

ЕС с 1 июля приступил к поэтапному процессу открытия внешних границ с 14 государствами: Австралией, Алжиром, Грузией, Канадой, Марокко, Новой Зеландией, Руандой, Сербией, Таиландом, Тунисом, Уругваем, Черногорией, Южной Кореей и Японией. Данный список составлен на основании эпидемиологических критериев и будет пересматриваться каждые две недели.