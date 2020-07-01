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Власти США предупредили о рисках сотрудничества с компаниями из Синьцзяна

Госсекретарь США Майкл Помпео пояснил, что речь идет о "репутационных, экономических и юридических рисках"

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Госдепартамент, министерства финансов, торговли и внутренней безопасности США выступили в среду с совместным заявлением, в котором предупреждают о рисках для компаний, чьи цепочки поставок связаны с предприятиями из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китая, в связи с приписываемыми им нарушениями прав человека. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Власти США "предупреждают о рисках, связанных с цепочками поставок, в которых участвуют организации, нарушающие права человека, включая принудительный труд в Синьцзяне и других районах Китая", изложил свою позицию шеф американской дипломатии. "С 2017 года Коммунистическая партия Китая активизировала свою кампанию систематических репрессий в отношении уйгуров и представителей других групп мусульманских меньшинств, которая включает в себя массовые произвольные задержания и принудительный труд", - утверждает он.

Как пояснил Помпео, американские власти проинформировали компании о "репутационных, экономических и юридических рисках" участия предприятий из СУАР в цепочках поставок.

В середине июня президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по версии Вашингтона, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в СУАР. В связи с этим китайские власти выразили Соединенным Штатам решительный протест. В опубликованном МИД КНР документе подчеркивается, что Белый дом ответит за все негативные последствия, к которым приведет подобное решение, ущемляющее интересы Китая.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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