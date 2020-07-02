В США рассказали о решении ЦРУ не информировать Трампа о подозрениях по РФ и Афганистану

ВАШИНГТОН, 2 июля. /ТАСС/. Решение не информировать президента США Дональда Трампа об утверждениях вокруг приписываемых России контактов с радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) против американских войск в Афганистане приняла сотрудник ЦРУ с более чем 30-летним стажем. Об этом заявила в среду пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Посол (помощник главы государства по национальной безопасности - прим. ТАСС) Роберт О'Брайен и другие приняли решение не докладывать президенту. Сотрудник ЦРУ с более чем 30-летним стажем приняла решение не информировать об этом, и помощник по национальной безопасности с этим согласился, - сказала пресс-секретарь. - Это отличный сотрудник, которая делает большую работу". "Это было правильное решение", - отметила Макинэни.

Газета The New York Times выступила 26 июня с утверждением, что некое подразделение российской военной разведки побуждало боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) совершать нападения на военнослужащих международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник назвал ложью и "абсолютной уткой" упомянутые утверждения. МИД России в субботу охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, в воскресенье написал в своем Twitter, что американская разведка признала недостоверной информацию о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.