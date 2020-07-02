Telegraph: Великобритания сохранит обязательный карантин для пассажиров из РФ и США

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Россия наряду с Соединенными Штатами и Бразилией не вошла в список стран, по прибытии из которых в Великобританию пассажиры будут освобождены от обязательного 14-дневного карантина. Об этом сообщила в среду газета The Daily Telegraph .

По ее данным, уже в четверг или пятницу британское правительство опубликует список из примерно 75 государств, в отношении которых МИД Соединенного Королевства изменит свои рекомендации. Таким образом, уже с понедельника в них можно будет отправиться из Великобритании без необходимости по возвращении находиться на двухнедельном карантине. Он был введен в стране 8 июня для предотвращения второй волны вспышки коронавируса нового типа.

Как пишет издание, правительство отказалось от идеи организации воздушных мостов и вместо этого изменит правила поездок в ряд государств. В настоящий момент Форин оффис рекомендует воздержаться от любых заграничных поездок за исключением жизненно необходимых.

Эти ограничения, как ожидается, будут сняты в отношении практически всех стран ЕС, британских заморских территорий, а также Австралии, Таиланда, Турции, Новой Зеландии.

При этом правила не будут изменены в отношении стран, ситуация в которых с распространением коронавируса, по мнению британских властей, остается тяжелой. По данным издания, помимо упомянутых РФ, США и Бразилии, карантин придется соблюдать по возвращении из Швеции и, возможно, Португалии.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 10,3 млн человек, более 505 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 647 849 случаев заражения, выздоровели 412 650 человек, умерли 9 320. По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 311 тыс., а число летальных исходов приблизилось к 44 тыс.