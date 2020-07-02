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Госсекретарь США сообщил о подвижках в организации межафганских переговоров

Майкл Помпео напомнил, что недавно общался в режиме видеоконференции с одним из руководителей движения "Талибан" муллой Абдуллой Гани Барадаром

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Подвижки произошли в деле организации межафганских переговоров за последние две недели. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду в интервью телеканалу Fox News Channel.

Госсекретарь США напомнил, что буквально на этой неделе общался в режиме видеоконференции с одним из руководителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) муллой Абдуллой Гани Барадаром. "Это была попытка продвинуть вперед мирные переговоры и усадить их [талибов] за стол переговоров с афганским правительством. Я считаю, что мы стали ближе к достижению этой цели, чем были пару недель назад", - заметил Помпео.

Ранее агентство Associated Press сообщило о переговорах госсекретаря США и муллы Барадара. Разговор состоялся на фоне поездки спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада в воскресенье в Доху, Исламабад и Ташкент для обсуждения начала межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.

Теги
АфганистанСШАПомпео, Майкл (Майк)
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