СМИ: нарушавший карантин глава новозеландского минздрава ушел в отставку

ТАСС, 2 июля. Министр здравоохранения Новой Зеландии Дэвид Кларк, дважды нарушивший режим самоизоляции за время связанного с пандемией коронавируса карантина, оставил свою должность. Об этом в четверг сообщила газета Otago Daily Times.

"Дэвид решил, что его присутствие на этом посту лишь отвлекает от мер, принимаемых правительством для борьбы с коронавирусом, и более широких реформ в сфере здравоохранения", - приводит издание слова премьер-министра страны Джасинды Ардерн, которая уточнила, что приняла поданное главой минздрава в среду заявление об отставке. До парламентских выборов 19 сентября освободившуюся должность будет занимать министр образования Крис Хипкинз.

Кларк после введения 25 марта в Новой Зеландии общенационального карантина дважды нарушил режим самоизоляции: во время велосипедной прогулки в парке и семейного пикника на пляже. Тогда Ардерн отказалась отправить его в отставку, отметив, что сделала бы это в обычных условиях, но не на фоне пандемии. За нарушение карантина главу Минздрава все же лишили должности помощника министра финансов, которую он занимал по совместительству, и понизили до низшего ранга в кабинете министров.

9 июня глава правительства отменила все эпидемиологические ограничения, действовавшие на территории государства с марта.