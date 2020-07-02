Зеленский внес в Раду проект постановления об увольнении главы Нацбанка Украины

КИЕВ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде проект постановления об увольнении главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия. Об этом в четверг сообщается на сайте парламента.

На данный момент текст проекта постановления отсутствует.

В среду пресс-служба НБУ сообщила, что глава НБУ Яков Смолий подал в отставку. Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".

Вопрос увольнения Смолия, возможно, будет рассмотрен 2 июля на заседании профильного комитета Верховной рады, а в пятницу он будет вынесен в сессионный зал парламента. Во время рассмотрения отставки в Раде Смолий представит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов. До назначения нового руководителя Нацбанка функции главы регулятора будет исполнять первый заместитель председателя правления Екатерина Рожкова.

Смолий был назначен главой НБУ в марте 2018 года, но фактически возглавил его годом ранее, после ухода Валерии Гонтаревой.