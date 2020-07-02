Bloomberg: Палата представителей Конгресса США одобрила введение санкций против Китая

ТАСС, 2 июля. Палата представителей Конгресса США в среду единогласно одобрила законопроект, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ограничением Пекином автономии Гонконга. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg.

Законопроект, в частности, предполагает введение ограничительных мер в отношении банков, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона о национальной безопасности Гонконга.

Как отметило агентство, одобренный Палатой представителей законопроект несколько отличается от версии, принятой Сенатом Конгресса США 25 июня. В связи с этим верхняя палата американского парламента снова должна будет проголосовать по данному законопроекту. После этого он отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

30 июня Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Он нацелен на предотвращение таких преступлений, как сепаратизм, терроризм, подрыв государственной власти и сговор с иностранными силами, а также предусматривает в качестве высшей меры наказания пожизненное заключение. Предусматривается, что центральные власти КНР создадут в городе специальные органы госбезопасности, на которые не будет распространяться юрисдикция администрации Гонконга.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам, что принятый Китаем закон является нарушением принципа "одна страна - две системы". Власти КНР в ответ на критику закона о нацбезопасности Гонконга ранее неоднократно призывали не вмешиваться во внутренние дела Китая.