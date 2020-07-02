Сенатор США заявил, что разведка поступила верно, не доложив Трампу о России и талибах

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Разведывательные службы приняли верное решение, не проинформировав президента США Дональда Трампа о приписываемых России попытках побуждать афганских радикалов убивать американских военнослужащих. Такое мнение выразил в четверг в эфире телеканала Fox News руководитель юридического комитета Сената Конгресса США Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

"Россия сомнительно вела себя во множестве других мест, - утверждал Грэм. - Но я понимаю военных, система не дала сбоя. У вас на руках есть противоречивые данные разведки, вы из предосторожности усиливаете защиту военных, но я не могу представить себе, чтобы о подобных сведениях уведомляли президента, учитывая природу этих данных".

"Не стоит говорить президенту США то же самое, что можно было бы сказать младшему лейтенанту", - подчеркнул сенатор. По его словам, в разведывательном сообществе не было единогласия по поводу достоверности сведений, упомянутых газетой The New York Times. "Наиболее достоверные данные разведки по этому эпизоду свидетельствовали о том, что Россия не платила бойцам [запрещенного в РФ радикального движения] "Талибан", - отметил Грэм.

Газета The New York Times разместила 26 июня на своих страницах утверждение, согласно которому некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало талибов совершать нападения на солдат и офицеров международной коалиции в Афганистане. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 июня назвал это ложью и "абсолютной уткой". МИД России 27 июня охарактеризовал первую публикацию на эту тему в американской печати как содержащую заведомо ложную информацию.

Трамп, представляющий Республиканскую партию, 28 июня написал на своей странице в Twitter, что американская разведка признала недостоверными сведения о приписываемых России попытках предложить награду афганским боевикам за убийства американских военнослужащих.