Лукашенко поздравил Путина в связи с одобрением поправок к конституции

МИНСК, 2 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок к Конституции РФ, отметив, что это стало подтверждением высокого доверия граждан. Об этом сообщила в четверг пресс-служба белорусского лидера.

"Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами вашей деятельности на посту главы государства", - говорится в послании. Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды. "Итоги референдума убедительно свидетельствуют о признании ваших заслуг и способности консолидировать нацию в столь непростой и ответственный период", - подчеркнул он.

При этом Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем Белоруссия и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.