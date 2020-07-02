Жителям Абхазии пообещали упрощенное получение гражданства России

СУХУМ, 2 июля. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания рассчитывает, что возможность упрощенного получения гражданства РФ у граждан его страны появится к концу 2020 - началу 2021 года.

"В нашем большом межгосударственном договоре 2014 года [о союзничестве и стратегическом партнерстве] в статье 13 сказано, что РФ предпримет меры по упрощенному предоставлению российского гражданства гражданам Абхазии. Это очень правильно, и этот пункт договора должен быть реализован, но с тех пор прошло уже более пяти лет, а в этом ключе пока ничего не сделано. Думаю, в течение полугода начнется упрощенная процедура предоставления российского гражданства гражданам Абхазии", - сказал Бжания в четверг журналистам.

Предоставление российского гражданства гражданам республики было прекращено после признания независимости Абхазии Российской Федерацией в 2008 году.

В настоящее время в Абхазии проживают более 245 тыс. человек, около 140 тыс. из них - граждане РФ.