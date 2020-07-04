СМИ: полиция обвинила в хулиганстве инициатора установки памятной доски власовцам в Праге

ПРАГА, 4 июля. /ТАСС/. Чешская полиция обвинила старосту района Прага-Ржепорые Павла Новотного в хулиганстве и побуждении к совершению уголовного преступления за призыв к расправе над бывшим президентом полиции республики Станиславом Новотным. Об этом сообщило в пятницу вечером сетевое издание Denik N.

Экс-глава чешской полиции, комментируя в декабре 2019 года в эфире телеканала "Россия-1" деятельность муниципального политика, который был инициатором установки в Праге памятной доски власовцам, назвал его "психом и неудачником", пытающимся заработать на скандалах. В ответ на это староста района в СМИ грубо оскорбил своего однофамильца, охарактеризовав его как предателя родины, который должен быть повешен.

Расследованием данного дела занимается управление экстремизма и терроризма пражской полиции. Павел Новотный вызван на допрос, который пройдет в середине июля.

Не первое обвинение

В апреле 2020 года прокуратура района Прага-5 предъявила муниципальному политику обвинения за призыв к убийству депутата нижней палаты чешского парламента Зденека Ондрачека за совершенную им в мае 2019 года поездку в ДНР. Дело, по которому старосте грозит до двух лет заключения, готовится к передаче в суд.

В начале 2020 года староста Прага-Ржепорые был признан судом виновным в том, что угрожал смертью местному предпринимателю Марку Виту. Суд наложил на него административное взыскание и штраф в размере 66 600 крон (около $3 тыс.). Муниципальный политик до сих пор его не заплатил.

Памятная доска власовцам

Памятная доска погибшим бойцам так называемой Русской освободительной армии (власовцам), которые якобы за несколько дней до прихода в Прагу 9 мая 1945 года Красной армии помогли восставшим пражанам освободить город от нацистов, была открыта 30 апреля в Прага-Ржепорые. Она была установлена, несмотря на протесты чешских политиков и общественности.

Как заявил президент республики Милош Земан, "памятник власовцам не нужен в Чехии". Он напомнил об их участии в уничтожении еврейского населения оккупированных стран Европы. Председатель Комитета участников Пражского восстания, заместитель главы Чешского союза борцов за свободу Эмил Шнеберг в интервью ТАСС назвал инициативу муниципальных властей кощунством над памятью павших в антигитлеровском Пражском восстании (5-8 мая 1945 года) чехов и пришедших им на помощь красноармейцев. Открытие памятной доски осудили МИД РФ и посольство России в Чехии.