Украинская "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует поднять прожиточный минимум

КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) потребовала от властей страны повысить прожиточный минимум, размер минимальных зарплаты и пенсии, обратив внимание на высокие оклады чиновников и иностранных членов наблюдательных советов украинских государственных компаний.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить разбазаривание бюджетных средств и остановить, наконец, обогащение своих алчных чинуш и их иностранных "помощников" на нищем украинском государстве", - говорится в заявлении ОПЗЖ, опубликованном в субботу на ее сайте.

"Мы требуем поднять уровень прожиточного минимума, минимальной заработной платы, минимальной пенсии до 7000 гривен ($255). Обеспечить реальную помощь украинским гражданам, увеличить размер выплат на рождение ребенка, социальной помощи, обеспечить доступность и повысить размер коммунальных субсидий. Выполнить решение Конституционного суда и вернуть, наконец, льготы чернобыльцам, ветеранам войны и детям-инвалидам", - подчеркивает оппозиционная украинская партия.

ОПЗЖ напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа" во время предвыборных кампаний обещали улучшить качество жизни граждан. Однако, как напоминает партия, в результате индексаций пенсии на Украине увеличиваются всего лишь на 100-200 гривен ($3,5-7) в месяц. В период эпидемии коронавирусной инфекции и карантина в мае пенсии были увеличены в среднем на 260 гривен, или меньше чем на $10.

При этом, отмечает ОПЗЖ, администрация президента Зеленского заботится о чиновниках, менеджменте госкомпаний, членах их наблюдательных советов. Несмотря на то, что на период эпидемии для чиновников ввели ограничения на заработную плату в размере 47 тыс. 230 гривен, это не мешает им увеличивать свои доходы за счет доплат, отпускных и премиальных.