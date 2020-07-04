МИД ФРГ: Германия, Британия и Франция привержены сделке по иранской ядерной программе

БЕРЛИН, 4 июля. /ТАСС/. Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе - Германия, Великобритания и Франция (европейская "тройка") - в полной мере привержены сохранению сделки. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД ФРГ.

В ведомстве напомнили, что накануне глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель подтвердил получение письма главы МИД Ирана с критикой действий "тройки". В нем Мохаммад Джавад Зариф в очередной раз указал на несоблюдение европейскими странами 36 статьи ядерной сделки.

"Вместе с Францией и Великобританией мы подтверждаем, что остаемся полностью привержены сохранению венского соглашения. Мы, европейская "тройка", без исключения выполнили свои обязательства в рамках СВПД, в особенности в части отмены санкций", - отметили в германском министерстве. По оценке ведомства, "тройка" "в усилиях по сохранению сделки даже вышла за пределы своих обязательств, чтобы поддержать законную торговлю с Ираном".

МИД ФРГ снова подчеркнул, что "Иран должен без дальнейшего промедления полностью выполнить обязательства по соблюдению СВПД". "От Ирана мы ожидаем конструктивного ответа на наши усилия. Мы еще раз подтверждаем, что готовы решительно вступаться за сохранение соглашения", - говорится в сообщении МИД.

Совет управляющих МАГАТЭ 19 июня принял резолюцию "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) с требованием к Ирану предоставить доступ к двум объектам, где агентство подозревает возможное хранение незаявленного ядерного материала. Проект резолюции был разработан на основе соответствующего доклада генерального директора агентства Рафаэля Гросси. Из 35 государств совета 25 членов поддержали резолюцию, Россия и Китай голосовали против, семь стран воздержались.

Постпред РФ в Вене Михаил Ульянов призвал МАГАТЭ и Иран к урегулированию этой проблемы, которая может быть усугублена из-за резолюции. Постпредство КНР при международных организациях в Вене предупредило о крупных последствиях для будущего Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Постпред Ирана Казем Гариб Абади отверг резолюцию и предупредил об ответных действиях.