Трамп полагает, что вакцину от коронавируса могут разработать раньше, чем он говорил

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Американские специалисты, возможно, создадут вакцину от нового коронавируса задолго до конца 2020 года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в субботу в Белом доме на мероприятии "Салют Америке - 2020", посвященном Дню независимости США.

"Что касается медикаментов, дела у нас идут невероятно хорошо", - сказал американский лидер. "У нас, вероятно, будет решение в виде медицинского препарата или вакцины задолго до конца года", - подчеркнул Трамп. Президент США 3 мая в эфире телеканала Fox News заявил, что в стране, вероятнее всего, создадут вакцину от вируса к концу года. Позже он отмечал, что полной уверенности в этом нет.

Трамп также в очередной раз заострил внимание на том, что новый коронавирус первоначально зафиксировали в Китае. По его версии, власти КНР допустили "распространение вируса по всему миру, в 189 странах". "Китай должен в полной мере понести ответственность", - добавил Трамп.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась на фоне пандемии. Трамп ранее неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении вируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".