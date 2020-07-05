В Хорватии началось голосование на парламентских выборах

ЗАГРЕБ, 5 июля. /ТАСС/. Голосование на выборах в однопалатный парламент началось в воскресенье в Хорватии. В 07:00 по местному времени (08:00 мск) в стране и за рубежом открылись почти 7 тыс. избирательных участков. Отдать свой голос за более чем 2,6 тыс. кандидатов от порядка 70 политических партий, объединений и коалиций до 19:00 (20:00 мск) смогут почти 3,86 млн избирателей.

Основная борьба за 151 депутатское кресло, как ожидается, развернется между правящей партией "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалицией "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича. "Перезагрузка" немного, на 1-2 процентных пункта, опережала ХДС, согласно последним опросам общественного мнения.

Парламентские выборы в Хорватии изначально планировалось провести осенью, однако из-за прогнозов об ухудшении ситуации с распространением коронавируса власти договорились с оппозицией о переносе голосования. По последним данным, в республике зарегистрировано 3 094 случая заражения, 2 183 человека выздоровели, 113 умерли.