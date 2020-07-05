Трамп заявил, что США всегда будут противостоять социализму

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов всегда будут противостоять социализму. С таким заявлением американский президент Дональд Трамп выступил в воскресенье, поздравляя Венесуэлу с Днем независимости.

"Сегодня, в 209-ю годовщину принятия Декларации независимости Венесуэлы, Соединенные Штаты подтверждают свою солидарность с народом Венесуэлы. Народ Венесуэлы страдает, [находясь] под нелегитимным и тираническим режимом, который стремится уничтожить демократические институты, нарушать права человека, участвовать в безудержной коррупции и использовать самый ужасный в современной истории экономический и гуманитарный кризис", - сказано в заявлении Трампа.

"Моя администрация всегда будет противостоять социализму", - подчеркнул американский президент.

При этом глава вашингтонской администрации отметил, что власти США "возлагают большие надежды" на жителей Венесуэлы. "Благодаря их настойчивости и смелости Венесуэла обретет истинную независимость", - заявил хозяин Белого дома.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.