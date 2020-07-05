В Хорватии завершилось голосование на парламентских выборах

ЗАГРЕБ, 5 июля. /ТАСС/. Общенациональное голосование на выборах в Сабор Хорватии (однопалатный парламент) завершилось в воскресенье. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени (20:00 мск), начался подсчет голосов, предварительные результаты будут объявляться с 21:00 (22:00 мск).

Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), по состоянию на 16:30 (17:30 мск) явка избирателей составила 34,04%, что почти на 3,5 п.п. меньше, чем показатель на выборах в 2016 году.

Основными соперниками на этих выборах, как и в ходе предыдущих избирательных процессов, являются правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалиция "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича. "Перезагрузка" немного, на 1-2 процентных пункта, опережала ХДС, согласно последним опросам общественного мнения. Третью позицию, по прогнозам экспертов, в результате может занять сформированная в начале года партия эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество". Всего в выборах в парламент принимали участие 2 669 кандидатов порядка от 70 партий, политобъединений и коалиций.

Избирательным правом на этих выборах обладают почти 3,86 млн граждан Хорватии, в том числе не зарегистрированные в качестве постоянно проживающих на территории страны. В основном это жители Боснии и Герцеговины, где хорваты имеют двойное гражданство. Население республики насчитывает 4,3 млн человек. За голосованием следили более 8,5 тыс. наблюдателей.

Хорватский сабор - однопалатный парламент, избираемый на четыре года. Он формируется из 151 депутата, из которых 140 избирают граждане Хорватии, трех - хорваты из зарубежной диаспоры, а еще восемь проходят в парламент от партий национальных меньшинств.