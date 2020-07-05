Республиканцы заявили, что проведут съезд во Флориде, несмотря на пандемию

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /ТАСС/. Республиканцы намерены провести часть мероприятий партийного съезда в американском штате Флорида, несмотря на быстрое распространение на его территории нового коронавируса. Об этом заявил в воскресенье журналистам телеканала CNN официальный представитель Национального комитета Республиканской партии (НКРП) Майк Рид.

Как он заверил, данный политический форум состоится "в полном соответствии с предписаниями местных властей". Его участникам будут регулярно измерять температуру, их будут тестировать на заражение вирусом. Кроме того, в помещениях, где пройдут мероприятия республиканцев, регулярно будут проводить дезинфекцию. Рид заострил внимание на том, что до начала съезда остается еще "почти два месяца".

Ранее в воскресенье глава Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов, входящего в структуру Министерства здравоохранения и социальных служб США, Стивен Хан сообщил, что пока недостаточно данных, чтобы решить, безопасно ли в свете пандемии проводить во Флориде мероприятия съезда республиканцев.

Флорида входит в число американских штатов, где наблюдается быстрое распространение коронавируса. За последние сутки число случаев заражения на его территории выросло почти на 10 тысяч, до 200,1 тысячи.

Съезд республиканцев запланирован на 24-27 августа. Его основные мероприятия, как ожидается, пройдут в городах Джексонвилл (штат Флорида) и Шарлотт (штат Северная Каролина). Предполагается, что в Джексонвилле президент США Дональд Трамп объявит о том, что согласен на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,85 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 129,7 тыс. человек.