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Партия премьер-министра Хорватии довольна предварительными результатами выборов

По данным экзитполов, "Хорватское демократическое содружество" лидирует на выборах с 61 местом в парламенте

ЗАГРЕБ, 5 июля. /ТАСС/. Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) довольна предварительными результатами состоявшихся в воскресенье выборов в парламент страны. Об этом сообщил заместитель председателя ХДС Томо Медвед.

"Благодарим всех, кто пришел на выборы и посетил избирательные участки, - отметил Медвед. - Также благодарим всех, кто выбрал ХДС в качестве опции, которая проявила и доказала себя в управлении государством, и которая готова к принятию дальнейших решений. Мы довольны [результатами выборов], но ожидаем окончательных результатов голосования".

По данным экзитполов, ХДС лидирует на выборах с 61 местом в парламенте, на 17 мандатов опережая оппозиционную коалицию "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией лидера Давора Бернардича. На третьей позиции находится партия "Движение за Отечество" эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро.

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