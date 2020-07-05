Боевики "Джебхат ан-Нусра" обстреляли населенные пункты в Латакии и Алеппо

ТАСС, 5 июля. Населенный пункт Эль-Аси в сирийской провинции Латакия трижды за сутки подвергся обстрелу со стороны боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Обстрелам подверглись также другие населенные пункты провинций Латакия и Алеппо. Об этом в воскресенье в ходе брифинга сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

"Зафиксировано 3 обстрела населенного пункта Эль-Аси, 1 обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия, 1 обстрел населенного пункта Бала, 1 обстрел населенного пункта Урум-Эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра", - сказал он.

В то же время Щербицкий сообщил, что обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Российский Центр по примирению вновь призвал командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.