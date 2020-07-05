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Правящая партия в Хорватии побеждает на выборах в парламент страны

В избиркоме сообщили, что итоги обработанных 30% бюллетеней говорят в пользу того, что "Хорватское демократическое содружество" получает 71 мандат в 151-местном Саборе (однопалатный парламент)

ЗАГРЕБ, 5 июля. /ТАСС/. Правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) одерживает победу на состоявшихся в воскресенье в республике парламентских выборах. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов Государственной избирательной комиссии (ГИК).

По данным ГИК, итоги обработанных 30% бюллетеней говорят в пользу того, что ХДС получает 71 мандат в 151-местном Саборе (однопалатный парламент), оппозиционная коалиция "Перезагрузка" во главе с Социал-демократической партией (СДП) лидера Давора Бернардича может рассчитывать на 45 мест. Третья по величине политическая сила, партия "Движение за Отечество" эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро получает 16 депутатских мест.

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