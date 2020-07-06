Источник NYT утверждает, что Израиль осуществил диверсию на объекте в Иране

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Причиной пожара на предназначенном для производства центрифуг объекте в Натанзе на прошлой неделе была организованная Израилем диверсия с применением взрывного устройства. Такое утверждение источника газеты The New York Times приводится в материале, опубликованном в воскресенье.

"Сотрудник разведки ближневосточного государства, осведомленный о том, что произошло, сообщил, что Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Натанзе, было применено мощное взрывное устройство", - говорится в статье. Издание не уточняет имя и должность данного сотрудника, а также не сообщает, о какой именно разведывательной службе идет речь.

По версии газеты, некий военнослужащий из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) также подтвердил ее журналистам, что на объекте в Натанзе 2 июля сработало взрывное устройство.

Издание констатирует, что не располагает возможностью проверить утверждения о причастности Израиля к произошедшему. Оно не поясняет, как именно взрывное устройство попало на территорию объекта. В материале отмечается, что официальные лица Израиля в воскресенье не дали однозначного ответа на вопрос о том, организовала ли эта страна диверсию в Иране.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди ранее заявил, что поврежденное при пожаре здание на объекте в Натанзе предназначено для производства центрифуг. Камальванди, слова которого привело агентство IRNA, отметил, что в результате произошедшего жертв нет, но причинен значительный материальный ущерб.