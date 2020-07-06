Источник: Кипр не увязывает решения по "золотым паспортам" с налоговыми переговорами с РФ

НИКОСИЯ, 6 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Вопрос о пересмотре Никосией своих решений о предоставлении кипрского гражданства ряду россиян в обмен на инвестиции никак не обсуждается на переговорах министерств финансов Кипра и РФ о выработке нового налогового соглашения между двумя странами. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в правительстве Республики Кипр.

"Процесс пересмотра решений о выдаче "золотых паспортов" тем или иным лицам никак не увязан с переговорами с российской стороной об условиях ухода от двойного налогообложения", - отметил он.

Собеседник агентства также подтвердил, что кипрские власти предоставили ответ парламентарию из Германии Петеру Байеру, который проявил заинтересованность деятельностью экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на основании жалоб, поступивших от бывших VIP-вкладчиков этого финансового института. В ответном письме кипрского Минфина депутату Бундестага сказано, что вопрос о гражданстве братьев Ананьевых пересматривается, а на острове внимательно следят за судебными процессами, связанными с их деятельностью.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к 10 иностранным фирмам и постановил обязать компанию экс-бенефициаров Промсвязьбанка Ананьевых Promsvyaz Capital B. V. и девять других связанных с этими братьями структур вернуть банку 32,7 млрд рублей и $505 млн. Согласно заявлению Промсвязьбанка, его акционеры (Promsvyaz Capital B. V.) продали ценные бумаги кредитного учреждения самому банку 14 декабря 2017 года - за день до объявления о санации, после которой по закону стоимость этих бумаг упала и составила менее 1 рубля.

В июле 2019 года Девятый арбитражный апелляционный суд оставил решение Арбитражного суда Москвы без изменения, а в январе нынешнего года Верховный суд России отказал в пересмотре данного дела.

Новый вариант соглашения

25 марта нынешнего года президент РФ Владимир Путин предложил повысить ставку налога с дивидендов, которые выводятся за рубеж, в офшорные юрисдикции, с 2% до 15%. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, отметил глава государства, попросив кабинет организовать такую работу. Путин предупредил, что Россия выйдет из подобных соглашений в одностороннем порядке, если заграничные партнеры не примут новые условия. Он пояснил, что начать следует с тех государств, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения.

1 апреля на совещании Путина с членами правительства премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о том, что реализацию поручения по налогообложению дивидендов, которые выводятся на зарубежные счета, российское правительство, как и обсуждалось президентом и премьером, начало именно с Кипра и что кабинет направил властям островной республики письмо об изменении договора об избежании двойного налогообложения.

Как сообщил на прошлой неделе корреспонденту ТАСС источник в кипрском правительстве, во время состоявшегося 2 июля последнего раунда переговоров между финансовыми ведомствами двух стран о согласовании нового варианта налогового соглашения представители Кипра потребовали внести в документ ряд исключений. В том числе они настаивали на необходимости "освободить от повышенного налогообложения государственные компании, те предприятия, ценные бумаги которых котируются на бирже, а также юридических лиц, надзор за деятельностью которых ведут инвестиционные группы". Однако, по утверждению собеседника, "российская сторона посчитала, что предложенный круг компаний слишком широк".