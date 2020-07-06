Нью-Дели и Пекин договорились не нарушать статус-кво на границе

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 июля. /ТАСС/. Индия и Китай договорились не нарушать впредь статус-кво на линии фактического контроля, разделяющей две страны, чтобы предотвратить инциденты в пограничной зоне. Как сообщил в понедельник МИД Индии на официальном сайте, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора между советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом и министром иностранных дел Китая Ван И.

"Они [участники переговоров] вновь подтвердили, что обе стороны должны строго соблюдать линию фактического контроля и не должны предпринимать никаких односторонних действий для изменения статус-кво, а также работать сообща во избежание любых инцидентов в будущем, которые могли бы нарушить мир и спокойствие в пограничных районах", - указывается в сообщении.

Отмечается, что Аджит Довал и Ван И также согласились с тем, что дипломатическим и военным представителям обеих сторон следует продолжить обсуждения, в том числе в рамках рабочего механизма консультаций и координации по индийско-китайским пограничным вопросам, и своевременно исполнять достигнутые договоренности.

"Было также решено, что оба специальных представителя продолжат свои обсуждения в целях обеспечения полного и прочного мира и спокойствия в индийско-китайских пограничных районах в соответствии с двусторонними соглашениями и протоколами", - отмечает МИД Индии.

Как ранее сообщило внешнеполитическое ведомство КНР, Ван И и Аджит Довал в ходе телефонного разговора в понедельник договорились ускорить процесс разведения войск на границе. По данным МИД КНР, эти меры будут приняты для скорейшей нормализации обстановки и предотвращения боестолкновений в будущем.

Обстановка на границе

Ситуация в Ладакхе обострилась после того, как в начале мая там произошли столкновения с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 человек с обеих сторон получили ранения.

В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх произошли новые стычки между индийскими и китайскими военными. По информации источников в Вооруженных силах Индии, огнестрельное оружие не применялось, однако стороны использовали дубинки с гвоздями. Не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона также утверждает, что в столкновениях были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Как сообщил в понедельник индийский телеканал Эн-ди-ти-ви, Индия и Китай произвели взаимный вывод войск со спорных территорий на границе, но это коснулось, вероятно, только долины реки Галван на союзной территории Ладакх. По его данным, стороны также разбирают временные сооружения, построенные в пограничной зоне, и отходят от линии фактического контроля, которая разделяет Индию и Китай. Источники не уточняют, на какое расстояние от нее отводятся военнослужащие.