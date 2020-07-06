Боррель перепутал Турцию и Россию на переговорах в Анкаре

БРЮССЕЛЬ, 6 июля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель перепутал Турцию и Россию, выступая на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Их заявления транслировал турецкий телеканал TRT.

"Мы считаем, что в будущем, когда пандемические ограничения будут отменены, мы сможем активизировать наш диалог. У нас есть много вопросов, о которых мы можем говорить, и много проблем, которые мы должны решить. Мы должны приложить совместные усилия для улучшения отношений между Россией и Евросоюзом", - заявил Боррель. Впрочем, глава дипломатии ЕС сам заметил свою ошибку и, улыбнувшись, немедленно поправился: "Турцией, Турцией".

Он подчеркнул, что в настоящее время ситуация в отношениях "далека от идеала" и призвал "изменить динамику их развития, чтобы избежать любых инцидентов между Брюсселем и Анкарой, которые могут вызвать проблемы".

В настоящее время отношения между Турцией и Евросоюзом значительно обострились, особенно после инцидента между французским и турецким фрегатами в середине июня у берегов Ливии, где Турция поддерживает правительство Фаиза Сараджа в Триполи, а Франция - противостоящего ему маршала Халифу Хафтара. ЕС уверен, что Турция нарушает эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию, а также перебрасывает туда боевиков. Второй острой проблемой является противостояние Турции с Кипром и ведение Анкарой геологоразведочных работ на морских месторождениях углеводородов близ острова. В-третьих, с начала года обострилась ситуация на границе Турции и Греции в связи с проникновением или намеренным пропуском турецкой стороной мигрантов на территорию ЕС.