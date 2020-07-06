Трамп намерен подписать указы по отношениям с КНР, иммиграции и экономике

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп планирует подписать в ближайшее время ряд исполнительных указов, касающихся отношений с Китаем, а также вопросов иммиграции, обеспечения роста американской экономики и создания новых рабочих мест. Об этом сообщил в понедельник в беседе с журналистами руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз.

"Для нас речь идет о работе с рядом исполнительных указов, которые могут охватить весь спектр вопросов: от иммиграции <...> до производства, [создания новых] рабочих мест и, в конечном счете, ведения дел с Китаем, того, что нам необходимо сделать в этом плане, чтобы восстановить данное равновесие", - заявил помощник Трампа.

Он не стал вдаваться в подробности и уточнять, каким именно будет содержание упомянутых документов. "Пускай исполнительные указы говорят сами за себя. Но могу вам сообщить, что мы работали [над ними] в последние несколько недель <...>", - отметил Медоуз.

При этом он подверг критике Конгресс США, Палата представителей которого находится под контролем оппозиционной Демократической партии. Американская администрация во главе с республиканцем Трампом фактически не может полагаться при решении ключевых политических и экономических вопросов на Конгресс, который разошелся на парламентские каникулы, "исчезает почти на три недели", считает представитель Белого дома.