В Иране заявили, что Европа может спасти ядерную сделку, если выполнит свои обязательства

ТЕГЕРАН, 6 июля. /ТАСС/. Европейские страны могут спасти сделку по иранскому атому, если начнут выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Я убежден, что спасти соглашение можно, если Европа начнет выполнять свои обязательства", - цитирует его агентство ISNA. По словам Зарифа, "Тегеран вернется к полному исполнению своих обязательств, если европейцы сделают то, что обещали на трех встречах на министерском уровне".

Он добавил, что "оружейное эмбарго [с Ирана] будет снято автоматически". "Мы понимали, что нельзя доверять никому в этом вопросе, поэтому [процедура снятия эмбарго] предполагает автоматическое исполнение", - отметил дипломат.

США ввели санкции в отношении Тегерана после одностороннего выхода 8 мая 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. По версии иранской стороны, остальные участники соглашения, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части сделки, поэтому в существующем виде она не имеет смысла.

В 2015 году была принята резолюция СБ ООН №2231 в поддержку соглашения по иранской ядерной программе, согласно которой прекращается действие всех санкций в отношении Тегерана, принятых с 2006 по 2010 годы. При этом оружейное эмбарго в отношении Ирана должно действовать на протяжении пяти лет после принятия резолюции, срок его действия истекает в ноябре 2020 года.