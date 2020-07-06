Габриэль Атталь стал официальным представителем правительства Франции

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Бывший госсекретарь по делам молодежи Габриэль Атталь стал новым официальным представителем правительства Франции, сменив на этом посту Сибет Ндиай. Об этом сообщил в понедельник генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.

"Распоряжением президента Франции [Эмманюэля Макрона] Габриэль Атталь назначен государственным секретарем при премьер-министре", - отметил он. В этом качестве Атталь будет выполнять обязанности официального представителя правительства по связям с общественностью. Новому госсекретарю 31 год, он начал политическую карьеру в соцпартии, а затем перешел в правящее движение "Республика на марше". До прихода в состав кабинета в 2019 году Атталь был депутатом Национального собрания (нижняя палата парламента).

На посту он сменил Сибет Ндиай, которая находилась в должности госсекретаря при премьер-министре 16 месяцев. За это время Ндиай неоднократно оказывалась в центре полемики в связи с тем, что, по мнению критиков, совершала ошибки. Как указывают французские политические аналитики, предполагалось, что Ндиай займет пост вице-министра в одном из ведомств, но она отказалась от предложения и заявила о намерении искать работу вне госструктур.

Переформирование правительства Франции состоялось в связи с уходом в отставку прежнего премьер-министра Эдуара Филиппа, решившего завершить свои трехлетние полномочия во главе кабинета в связи с избранием мэром крупного портового и делового центра Франции Гавра.

Как заявил накануне на своей странице в Twitter президент республики Эмманюэль Макрон, главными задачами нового правительства Франции станут "восстановление экономики и социальной сферы, пострадавших от последствий пандемии коронавируса, а также охрана окружающей среды, развитие французской культуры и защита европейского суверенитета". По словам представителей Елисейского дворца, Макрон намерен подробно изложить программу предстоящих месяцев в телевизионном интервью в национальный праздник Франции, который отмечается 14 июля. Как ожидается, спустя несколько дней новый премьер выступит с заявлением в Национальном собрании (нижней палате парламента).